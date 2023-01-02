Русская Семёрка

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«Русский дух»: что на самом деле это был за запах

Кому не знакома фраза из пролога к пушкинской поэме «Руслан и Людмила» «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»? Или сказки о Бабе-Яге, которая почуяла «русский дух» у себя в избушке на курьих ножках? А что, русские люди, правда, пахли как-то по-особенному? Что такое «русский дух»? Конечно, представители высшего сословия на Руси имели возможность чаще мыться, пользоваться различными притираниями, а позднее – парфюмом.

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