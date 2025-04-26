Раскрыты новые детали предстоящего приквела Голодных игр

Раскрыты новые детали предстоящего приквела Голодных игрРаскрыты новые детали приквела “Голодных игр”: молодого Хеймитча Эбернети сыграет Джозеф Зада (ранее Вуди Харрельсон), а Плутарха Хэвенсби – Джесси Племонс (ранее Филип Сеймур Хоффман).
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