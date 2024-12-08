Используя искусственный интеллект, создали трейлер к фильму, основанному на игре Resident Evil 4 в стиле 80-х годовЭта концепт-версия трейлера обладает всем ностальгическим очарованием боевика-ужасов 80-х годов, с сочетанием внутреннего ужаса, героического действия и жуткой атмосферы.