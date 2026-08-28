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Крымская газета

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Всероссийский форум «Вместе победим» объединил более 2000 ветеранов СВО и членов их семей

Всероссийский форум «Вместе победим» объединил более 2000 ветеранов СВО и членов их семей

К участникам обратился Президент России Владимир Путин. «Важно и в дальнейшем последовательно укреплять социальные гарантии участников специальной военной операции, оказывать им содействие в получении новых знаний и профессиональных компетенций, повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ», – говорится в обращении.

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