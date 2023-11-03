Глава МЭА Бирол: цена на нефть может подняться до 100 долларов за баррель

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Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на рост цены на нефть. Такое заявление сделал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью японской газете .