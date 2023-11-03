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Глава МЭА Бирол: цена на нефть может подняться до 100 долларов за баррель

Глава МЭА Бирол: цена на нефть может подняться до 100 долларов за баррель

Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на рост цены на нефть. Такое заявление сделал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью японской газете .

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