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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о Маклюкове: «Не так много игроков такого уровня. Он из людей, которые делают игроков рядом с собой лучше, но всегда находятся на заднем плане. Способен принести СКА большую пользу»

Игорь Ларионов прокомментировал переход в СКА защитника Алексея Маклюкова. – Еще один обмен – Алексея Маклюкова: там сразу двух игроков тоже молодых отдали, и Егора Зеленова, и Егора Заврагина.

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