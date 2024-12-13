Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Полина Гагарина видит серьезный потенциал в конкурсе «Интервидение»

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Певица Полина Гагарина, которая в 2015 году представляла Россию на «Евровидении» и заняла второе место, видит большой потенциал в новом международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

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