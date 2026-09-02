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Царьград

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Армения выгоняет Россию с военной базы в Гюмри? Путин ставит ультиматум: "Уйдём хоть завтра"

Армения выгоняет Россию с военной базы в Гюмри? Путин ставит ультиматум: "Уйдём хоть завтра"

Разворот к ЕС, холодный душ для Москвы и - возможный конец военному присутствию. Путин не стал церемониться: если Армения решит, что база в Гюмри ей больше не нужна, войска уйдут "хоть завтра".

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