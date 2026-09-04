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Шняги.Нет

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22 примера дизайна, которые доказывают: гении среди нас

22 примера дизайна, которые доказывают: гении среди нас

В сети часто обсуждают неудачные дизайнерские эксперименты, вызывающие удивление или смех. Однако не менее интересны и противоположные случаи — когда креативность действительно работает.

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