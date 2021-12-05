Мировое обозрение

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Украина и Россия в состоянии войны (это заявление президента укров). И многие годы сообщается о полках,дивизиях росси...Пушилин: Украина ...
  • Леонид Буравлев
    Россия уже окупила СП-2, за счет высоких цен на газ в ЕС. А вот если начнется война РФ и Украины, то поставок не буде...Мнение: война мож...
  • Лариса Поплавская
    да давайте им самое современное вооружение дадим. Они же против нас  собираются. Туркестан до самых северных морей бу...Турция хочет сотр...

Bloomberg: глава МИД России Лавров поспорил с госсекретарем США Блинкеном из-за Украины

Bloomberg: глава МИД России Лавров поспорил с госсекретарем США Блинкеном из-за Украины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме во время обсуждения событий в Киеве состоялся напряженный спор, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев дискуссии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх