Bloomberg: глава МИД России Лавров поспорил с госсекретарем США Блинкеном из-за Украины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме во время обсуждения событий в Киеве состоялся напряженный спор, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев дискуссии.