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«Газпром»: цены на газ в Европе превысили 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м

«Газпром»: цены на газ в Европе превысили 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м

Цены на газ в Европе достигли уровня энергетического кризиса конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром», сославшись на данные Gas Infrastructure Europe.

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