Страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Киева на $10 млрд

Страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны Североатлантического альянса, передает ТАСС.
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