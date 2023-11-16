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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сиваков об объединенном турнире: «На «Спартак», «Зенит» и все остальные команды в Беларуси народ бы приходил»

Сиваков об объединенном турнире: «На «Спартак», «Зенит» и все остальные команды в Беларуси народ бы приходил»

— В октябре министр спорта РФ Олег Матыцин сделал громкое заявление о том, что прорабатывается список белорусских команд, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу.

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