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Глава ЗАЭС заявил о срыве визита Гросси из-за опасений раскрытия информации об ударах ВСУ

Украинские власти отменили запланированный на 20–21 августа визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

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