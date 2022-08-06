Popcaketv

29 подписчиков

Соседов разочарован в Лайме Вайкуле: «Я бы ее гнал отсюда поганой метлой»

Соседов разочарован в Лайме Вайкуле: «Я бы ее гнал отсюда поганой метлой»

Лайма Вайкуле в последнее время ведет себя достаточно странно. Долгие годы артистка жила в России, где зарабатывала миллионы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх