Упадок западной цивилизации вызван целым рядом факторов, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
В Совфеде раскрыли страшную правду о западной цивилизации
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Фукуяма тоже когда то подобное о России писал, а недавно его в Казахстане высмеяли, куда он приехал в надежде заработать на лекциях.
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21 час.
Eduard
Всё имеет взлет и падение! Запад высоко взлетел и теперь будит падать!
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18 час.
Владимир Алтайцев
Шпенглер был гением, за 100 лет вперёд предсказал будущее Европы.
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8 час.
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