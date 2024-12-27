Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Ужесточить въезд трудовым мигрантам в России и запретить въезд всем родственникам. Только срочная трудовая виза! Пора...Два миллиона спящ...
  • Наталья Середа
    Найдутся " поклонники" посетить их концерты.К сожалению.«Стыдно и больно»...
  • АндрейБорков
    А понятие "101-й километр" забыли? А применение оружие на поражение при неповиновении ВЛАСТЯМ не применяется? А чистк...Главные гетто сто...

В Совфеде раскрыли страшную правду о западной цивилизации

В Совфеде раскрыли страшную правду о западной цивилизации

Упадок западной цивилизации вызван целым рядом факторов, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Фукуяма тоже когда то подобное о России писал, а недавно его в Казахстане высмеяли, куда он приехал в надежде заработать на лекциях.
Ответить
21 час.
Eduard
Всё имеет взлет и падение! Запад высоко взлетел и теперь будит падать!
Ответить
18 час.
Владимир Алтайцев
Шпенглер  был  гением, за  100  лет  вперёд предсказал  будущее Европы.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх