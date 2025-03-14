ПАО «НПК Объединенная Вагонная Компания» представит на международной выставке «TransRussia»-2025 передовые решения в сфере грузовых перевозок

Специалисты ПАО «НПК ОВК» познакомят гостей и участников «TransRussia»-2025 с широкой линейкой выпускаемых вагонов нового поколения, расскажут об особенностях их разработки и проектирования, технологиях производства и сервисного обслуживания.
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