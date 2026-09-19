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Татар-информ

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Девять из десяти жителей и две трети жительниц Казани влюблялись в коллег

Девять из десяти жителей и две трети жительниц Казани влюблялись в коллег

Почти девять из десяти жителей и чуть менее двух третей жительниц столицы Татарстана хотя бы один раз испытывали романтический интерес к коллеге.

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