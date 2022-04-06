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Коньяк со вкусом димедрола. Столичные оперативники задержали подозреваемых в кражах

Коньяк со вкусом димедрола. Столичные оперативники задержали подозреваемых в кражах

«Сотрудниками Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержаны подозреваемые в кражах денежных средств дистанционным способом.

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