Петербург расцвел ко дню рождения

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

ПИТЕР не может расцвести при таких предателях как Беглов который организовал нашествие на город полчищ айзеров , узбеков . таджиков и и других вонючих мигрантов .Беглова таких же предателей как и Щойку надо срочно судить и потом вывести с города всех мигрантов даже в паспортами России и не забыть всех их жен , детей и других оглоедов .Пусть все едут домой в свои кишлаки