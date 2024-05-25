Скверы, парки и бульвары украшают весенние и летние цветы Комитет по благоустройству Петербурга готовится к дню рождения города, сообщает его пресс-служба в телеграм-канале.
Петербург расцвел ко дню рождения
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
ПИТЕР не может расцвести при таких предателях как Беглов который организовал нашествие на город полчищ айзеров , узбеков . таджиков и и других вонючих мигрантов .Беглова таких же предателей как и Щойку надо срочно судить и потом вывести с города всех мигрантов даже в паспортами России и не забыть всех их жен , детей и других оглоедов .Пусть все едут домой в свои кишлаки
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