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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «Для меня загадка, почему допинг-пробы хранят на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о Всемирном антидопинговом кодексе WADA. «Я считаю, что там очень много того, что нужно пересмотреть.

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