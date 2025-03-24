Зеленая повестка: в Россию хлынул поток растительных наркотиков

Международные наркодилеры ищут новые пути ввоза в Россию наркотиков каннабиноидного ряда. Российские таможенники с начала года изъяли несколько существенных партий наркотиков на основе марихуаны и гашиша из разных частей света.
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