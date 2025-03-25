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Меняют ориентацию: почему Армения засобиралась в Евросоюз

Меняют ориентацию: почему Армения засобиралась в Евросоюз

В Армении на финишную прямую вышло рассмотрение вопроса о евроинтеграции страны. Депутаты профильной комиссии одобрили соответствующий законопроект, теперь до конца марта в парламенте состоится финальное чтение.

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