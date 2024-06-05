Сотрудники ФСБ обнаружили схрон ВСУ с оружием и снарядами под Артемовском

Сотрудники УФСБ России по ДНР в ходе совместных оперативно-боевых действий с органами военной контрразведки ЦВО обнаружили в Артемовском районе схрон боевиков ВСУ с оружием и снарядами, который был заготовлен в 2014 году украинскими правоохранителями.
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