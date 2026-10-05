Прокуратура добилась завершения ремонта детских садов в сёлах Братского района

В Братском районе Иркутской области завершился капитальный ремонт в детских садах сёл Илир и Большеокинское.
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