Юниор McLaren выиграл с последнего места основную гонку Ф2 в Монце

Юниор McLaren выиграл с последнего места основную гонку Ф2 в МонцеСтраница Габриэле БортолУчастник гоночной Академии McLaren Габриэле Бортолето одержал неожиданную и очень красивую победу в основном заезде Формулы 2 в Монце.
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