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NewsOne

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В особой опасности жители Крыма и Севастополя: ВСУ сбрасывают новые мины-«бабочки» с дронов

Войска киевского режима сбрасывают с БПЛА на территории Республики Крым и Севастополя мины. Местным жителям в этой связи следует быть максимально осторожными и не прикасаться к ним, впрочем, как и к любым подозрительным бесхозным предметам.

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