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Татар-информ

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Сергей Карякин приедет в Казань на турнир шахматной дружбы России и Индии

Сергей Карякин приедет в Казань на турнир шахматной дружбы России и Индии

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Сенатор РФ, международный гроссмейстер и многократный чемпион мира Сергей Карякин примет участие в спортивной программе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ».

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