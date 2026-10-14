Эксперт раскрыл, кто на самом деле отвечает за смену старых батарей в квартире.Рано или поздно у жильцов многоквартирных домов встаёт вопрос о замене батарей.
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А если квартира муниципальная, то кто этим должен заниматься? Отопительная система не ремонтировалась с 1964 года - даты постройки дома.