Общественник Ветров: в первые дни учебы не нужно давать детям домашние задания

В России необходимо отказаться от заданий на дом и внедрения в учебный процесс сложных предметов в первые учебные дни сентября, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
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