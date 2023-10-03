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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Немировски о поражении от «Трактора» в овертайме: «Сибирь» вела в счете, надо было довести до победы. Пропустили ненужный гол в конце 3-го периода»

«Равная игра, вели в счете, и надо было довести матч до победы. У нас были моменты для второго гола в большинстве и «2 в 1» много выходили.

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