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Военное обозрение

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Штаб Камалы Харрис арендует автобусы с надписью «Янки», чтобы возить оплачиваемых «сторонников»

Штаб Камалы Харрис арендует автобусы с надписью «Янки», чтобы возить оплачиваемых «сторонников»

Штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис арендовал целый парк автобусов с надписью «Янки», на которых по предвыборным митингам возят её оплачиваемых «сторонников».

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