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Анатомия бизнеса

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Продажи на эмоциях VS покупки первой необходимости

В современном мире потребительская культура претерпевает огромные изменения. В то время как некоторые люди продолжают делать покупки, опираясь на базовые потребности, другие совершают эмоциональные приобретения, отдавая предпочтение товарам, вызывающим у них положительные чувства.

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