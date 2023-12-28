Продажи на эмоциях VS покупки первой необходимости

В современном мире потребительская культура претерпевает огромные изменения. В то время как некоторые люди продолжают делать покупки, опираясь на базовые потребности, другие совершают эмоциональные приобретения, отдавая предпочтение товарам, вызывающим у них положительные чувства.
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