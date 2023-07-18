Сказка для двоих

186 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Это где-то в раю среди святых и ангелов.Великолепный стих...
  • Элеонора Коган
    Ничего не поняла.И что тут такого особенного?Канадка Рейган по...
  • F I
    и  в каком же веке было такое ?Великолепный стих...

Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно

Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно

С интересом узнала, что мужчин, которые считают отдельное свое жилье необходимым для вступления в брак, меньше, чем женщин, которые хотели бы жить семьей отдельно, а не на чужой территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
&quot;старшее поколение считает, что женщина должна идти жить к мужу.&quot;            Старая истина - мужчина берёт в жёны девушку, а девушка выходит замуж за парня. Разницу чувствуете? Девушка - с вещами на выход, к мужу...
Ответить
15 час.
Николай Галыгин
На своей,уже 21 век,а не 19 или 20,когда по нужде приходилось жить и трахаться при  родственниках,сейчас жить так уже молодежь не хочет
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх