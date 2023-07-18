С интересом узнала, что мужчин, которые считают отдельное свое жилье необходимым для вступления в брак, меньше, чем женщин, которые хотели бы жить семьей отдельно, а не на чужой территории.
Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно
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ВМ
Владимир Минаков
"старшее поколение считает, что женщина должна идти жить к мужу." Старая истина - мужчина берёт в жёны девушку, а девушка выходит замуж за парня. Разницу чувствуете? Девушка - с вещами на выход, к мужу...
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15 час.
Николай Галыгин
На своей,уже 21 век,а не 19 или 20,когда по нужде приходилось жить и трахаться при родственниках,сейчас жить так уже молодежь не хочет
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10 час.
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