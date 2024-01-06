Электронный концлагерь

ну откажитесь от интернета и все ,в чем причина то

Влад Владимиров

В каждом деле есть плюсы и минусы свои... Но, бюрократы, лишившись своих преференций, уже строят подобные свои козни. Пугая бабушек. Т.к. в данной области они, увы, тупы... И вводят в смуту население. Для них выгодно, чтоб население было "коматозным"...(((