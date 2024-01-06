Электронный концлагерь

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Нина Прыгун
ну откажитесь от интернета  и все ,в чем причина то
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18 час.
Влад Владимиров
В каждом деле  есть плюсы и минусы свои... Но, бюрократы, лишившись своих преференций, уже строят подобные свои козни. Пугая бабушек. Т.к. в данной области они, увы, тупы... И вводят в смуту население. Для  них выгодно, чтоб население было &quot;коматозным&quot;...(((
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14 час.

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