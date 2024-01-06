ФОТО: METAMORWORKS/SHUTTERSTOCK ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ БИТВА, В КОТОРОЙ РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ: ДО НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ ОСТАЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ Россия воюет против мирового зла, и концентрированным выражением этой экзистенциальной войны является СВО на Украине.
Электронный концлагерь
Комментарии
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Нина Прыгун
ну откажитесь от интернета и все ,в чем причина то
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18 час.
Влад Владимиров
В каждом деле есть плюсы и минусы свои... Но, бюрократы, лишившись своих преференций, уже строят подобные свои козни. Пугая бабушек. Т.к. в данной области они, увы, тупы... И вводят в смуту население. Для них выгодно, чтоб население было "коматозным"...(((
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14 час.
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