В ЮВАО сотрудники ГКУ «Московская безопасность» остановили выступление уличных музыкантов. Молодые люди устроили импровизированный концерт со звукоусиливающей аппаратурой прямо у входа на станцию метро, не зная, что подобные перформансы в общественных местах регулируются столичным законодательством.