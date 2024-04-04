Это интересно: из истории загранпаспортов

С самого своего возникновения государство стремилось контролировать своих граждан или подданных. Кто, куда, зачем, власти желали знать во все времена, мотивируя свое любопытство соображениями безопасности.
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