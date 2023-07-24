Собянин сообщил о двух БПЛА, атаковавших нежилые здания в Москве

Ранним утром около 4:00 (мск) были зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нежилым зданиям в Москве.
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