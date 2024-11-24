´Содержание деятельности педагога дополнительного образования по формированию ключевых компетенций учащихся´.

12 ноября состоялось методическое объединение педагогов дополнительного образования художественного профиля (ИЗО, ДПТ) по теме: ´Формирование личностных компетенций учащихся и социально значимых ценностей в условиях дополнительного образования´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии