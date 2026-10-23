Слово РЕДАКТОРА На этой неделе победителями нашего традиционного информационного хит-парада #всё_как_есть стали европейская наглость в попытке переписать географию, литовская русофобия в исполнении «христианского демократа» и американская прагматичность, которая вдруг вспомнила о национальных интересах.