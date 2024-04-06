Президент Финляндии выступил за полное закрытие границы с Россией

Это необходимо, по его словам, чтобы ситуация с беженцами не стала неконтролируемой Президент Финляндии Александер Стубб согласен с решением кабинета министров страны бессрочно закрыть пропускные пункты на границе с Россией.
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