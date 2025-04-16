В Лиге чемпионов определились все участники полуфиналов

В Лиге чемпионов завершились все четвертьфинальные противостояния. Лондонский "Арсенал" прошел мадридский "Реал", миланский "Интер" одолел мюнхенскую "Баварию", парижский "ПСЖ" прошел бирмингемскую "Астон Виллу", а каталонская "Барселона" одолела дортмундскую "Боруссию".
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