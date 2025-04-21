Ученые раскрыли тайны Туринской плащаницы Иисуса Христа

Туринская плащаница — это погребальный саван, в который, как считается, было завернуто тело Христа. Некоторое время назад исследования поставили под сомнение аутентичность плащаницы, точнее, время ее создания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии