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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Трент бросил Паскаля Сиакама на паркет и стал участником стычки «Бакс» и «Пэйсерс»

В 1-й четверти защитник «Бакс» Гэри Трент жестко поборолся за мяч с форвардом «Пэйсерс» Паскалем Сиакамом и швырнул его на паркет.

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