Кого коснется закон о штрафах в 40 тысяч, подписанный Путиным Елена ГалицкаяЗакон о введении штрафов до 40 000 рублей за навязывание дополнительных товаров и услуг подписан Президентом России, Владимиром Путиным.
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