Цена Cardano (ADA) снизилась на 50% за последний месяц

Cardano стала свидетелем резкого падения своей стоимости, упав на 50% всего за один месяц. Этот значительный нисходящий тренд привлек внимание многих представителей криптосообщества, в том числе Ника, известного криптоаналитика, который ведет канал Cheeky Crypto на YouTube.