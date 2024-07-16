Выпуск российских автомобилей "Атом" начнется в июле 2025 года

Производство отечественных электромобилей "Атом" начнется в июле 2025 года. Об этом сообщает портал "Автовзгляд" со ссылкой на документ Минэкономразвития, уточняющий информацию по электромобилям, выпуск которых будет налажен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).