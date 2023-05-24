Газета.ру

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Mash: на севере Москвы четвероклассник попал в больницу после того, как выпил духи

Mash: на севере Москвы четвероклассник попал в больницу после того, как выпил духи

Ребенка без сознания нашли в подъезде многоэтажки недалеко от станции "Сетунь", сообщает Mash. Учащегося начальной школы на лестничной клетке обнаружил брат, от мальчика исходил сильный запах парфюма, он находился в бессознательном состоянии.

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