Mash: на севере Москвы четвероклассник попал в больницу после того, как выпил духи

Ребенка без сознания нашли в подъезде многоэтажки недалеко от станции "Сетунь", сообщает Mash. Учащегося начальной школы на лестничной клетке обнаружил брат, от мальчика исходил сильный запах парфюма, он находился в бессознательном состоянии.