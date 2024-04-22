Глава Минпрома указал на перспективность совместного со странами Центральной Азии производства комплектующих

Сегодня в странах Центральной Азии уже работают около 24 тысяч компаний с российским капиталом, а совокупный объем накопленных инвестиций превысил 38 млрд долларовСайт Правительства РФ читайте на monocle.
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