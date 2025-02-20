ВСУ убили дроном подростка под Красноармейском в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально направили дрон в окно дома в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР и убили 14-летнего подростка, об этом ТАСС рассказали беженцы из этого населенного пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии